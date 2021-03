Sui 844 nuovi casi di positività in provincia di Bologna, 424 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 52 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 4 attraverso il test per categoria a rischio, 3 mediante il test pre-ricovero, mentre è in corso l’indagine epidemiologica per 361. Tra gli 844 nuovi contagi, 751 sono sporadici e 93 inseriti in focolai. Nessun caso è importato da altre regioni ne dall’estero.

I vaccinati

71.668 le prime vaccinazioni e 36.756 le seconde, effettuate dal Vaccine Day a ieri, 7 marzo. In totale 108.424.

67.284 le prenotazioni effettuate alle 17.30 di oggi per le persone con 80 anni e oltre.