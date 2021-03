Ha pubblicato una inserzione sul web per vendere due borse ma anziché ricevere i 300 euro pattuiti si è ritrovata il conto azzerato, essendogli stati sottratti i 1.500 euro che possedeva. E’ stata infatti contattata da una sedicente acquirente che, mostratasi interessata ha concordato il pagamento attraverso la ricarica del conto con ATM Postale. In contatto telefonico con l’acquirente la vittima, una 26enne reggiana, ha effettuato l’operazione ma anziché ritrovarsi accreditati i 300 euro si è vista il conto interamente svuotato. Non riuscendo più a contattare l’acquirente, la 26enne ha concretizzato di essere rimasta vittima di una truffa e si è rivolta ai carabinieri della stazione di Novellara formalizzando la relativa denuncia.

I carabinieri, hanno appurato che la truffatrice per portare a compimento il colpo si era avvalsa di due complici prestanome ora finiti nei guai: due 26enni tarantini risultati rispettivamente uno intestatario dell’utenza usata dalla truffatrice per parlare con la vittima e l’altro risultato essere intestatario della postepay dove sono confluiti i soldi del conto prosciugato. I due sono stati quindi denunciati per concorso in truffa alla Procura reggiana. Le indagini stanno proseguendo per risalire all’autrice materiale della truffa. Al riguardo si stanno scandagliando le conoscenze e frequentazioni dei due complici attraverso le quali i militari ritengono di risalire alla truffatrice.