Il Partito Democratico, in occasione della Festa della Donna, organizza un evento online sulla sua pagina Facebook. L’appuntamento è per giovedì 11 marzo, alle ore 20:30, quando si parlerà di Diritti delle Donne. Ospiti della serata: Vittorina Maestroni, Presidente del Centro Documentazione Donna di Modena, che parlerà della sua esperienza e dell’importante attività svolta dal Centro da lei presieduto e dalla Casa delle Donne di Modena, e l’avvocato Maria Elisabetta Vandelli che illustrerà le forme di tutela giuridica ed in particolare il Codice Rosso contro la violenza domestica.



