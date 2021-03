Con l’ingresso in zona rossa della provincia di Modena cambiano gli orari di apertura e ricevimento del pubblico degli uffici comunali per limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro assicurando le attività che si ritengono indifferibili e che richiedono la presenza dei dipendenti in ufficio con l’applicazione di tutte le misure di distanziamento sociale disposte dal Governo. I nuovi orari resteranno in vigore fino al prossimo 21 marzo, data di scadenza dell’ordinanza regionale che pone la nostra provincia in zona rossa.

I Servizi demografici saranno aperti al pubblico esclusivamente per denunce di nascita e denunce di morte e solo previo appuntamento telefonico per rilascio carte di identità urgenti e smaltimento degli appuntamenti già calendarizzati ;

Polizia locale: l’Ufficio informazioni/pagamento sanzioni sarà aperto al pubblico dalle ore 07.30 alle ore 12.30 di tutti i giorni feriali (lunedì – sabato). I rimanenti Uffici saranno raggiungibili telefonicamente. Resta naturalmente attiva la centrale operativa sia nei giorni feriali che festivi

Urp: sarà aperto al pubblico per il solo rilascio delle credenziali SPID e il ritiro dei tesserini di Caccia previo appuntamento telefonico dal lunedì al venerdì; il normale ricevimento avverrà esclusivamente per contatto telefonico e tramite mail dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30.

Servizio Istruzione, Cultura e Sport: riceverà in presenza il martedì dalle 10 alle 13 il giovedì dalle 14 alle 18, il venerdì dalle 10 alle 13 previo appuntamento

Ufficio Patrimonio: il lunedì e il giovedì dalle ore 09 alle ore 12 previo appuntamento.

SUE (TECNICI): ricevimento in presenza/videoconferenza martedì e venerdì dalle 9 alle 13 previo appuntamento; dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 ricevimento telefonico.

SUE (ATTI): ricevimento di persona martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 previo appuntamento; dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 ricevimento telefonico;

Sismica, Urbanistica e Ambiente: ricevimento in presenza/videoconferenza dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 previo appuntamento; dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 ricevimento telefonico.

Sportello alle Imprese: ricevimento in presenza/videoconferenza dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 previo appuntamento; dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 ricevimento telefonico.

Servizio Entrate: ricevimento in presenza/videoconferenza nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 previo appuntamento.

SUAP: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 ricevimento telefonico

Biblioteca: prestito su prenotazione previo appuntamento.

Per chiarimenti e informazioni è possibile contattare il centralino del Comune di Sassuolo al numero 0536/880711 oppure l’Urp al numero 0536/880801