Poco dopo le 13.30 i carabinieri di Montecchio Emilia congiuntamente ai colleghi di Albinea intervenivano in Via Fratelli Cervi della frazione Montecavolo di Quattro Castella dove a seguito di un tamponamento il conducente dell’auto tamponata aveva aggredito la controparte. Sul posto i carabinieri trovavano l’esagitato che a fatica era trattenuto da tre cittadini motivo per cui lo bloccavano per poi, al pari della controparte che l’aveva tamponato, assicurargli i soccorsi inviati dal 118.

I carabinieri quindi accertavano che poco prima un 60enne di Quattro Castella alla guida di una Toyota CRV mentre percorreva via Fratelli Cervi, per cause al vaglio dei carabinieri, tamponava una Renault Megane condotta da un 45enne di Quattro Castella. A seguito del tamponamento il 45enne scendeva dall’auto aggredendo fisicamente il 60enne e risultando aggressivo anche con altri cittadini intervenuti per bloccarlo. Quindi l’intervento dei carabinieri che riguardo i fatti hanno avviato le indagini.