Mercato sì, ma nel rispetto rigoroso delle regole e con solo i banchi che propongono prodotti alimentari e florovivaistici. Lunedì, 8 marzo, dalle 7 alle 14.30 presso il parco Novi Sad, nella zona della tribuna, a due passi dal centro storico di Modena, il tradizionale appuntamento ci sarà. Un’occasione per acquistare prodotti freschi e, magari, approfittarne per acquistare una pianta o dei fiori da regalare nella giornata internazionale dedicata alla Donna.

Come sempre il Consorzio il Mercato per lunedì ha messo in campo tutte le misure necessarie per tutelare la salute dei clienti e degli stessi operatori e raccomanda alle persone che decideranno di comprare al mercato di rispettare le poche, semplici, ma fondamentali regole previste dalle normative.