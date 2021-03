Una festa di compleanno organizzata da studenti universitari spagnoli è finita con l’arrivo della Polizia Locale. È successo ieri sera poco prima di mezzanotte, quando sono arrivate da via delle Moline segnalazioni di forte chiasso.

Gli agenti sono intervenuti e in un appartamento hanno riscontrato la presenza di nove studenti universitari spagnoli impegnati a festeggiare rumorosamente il compleanno di uno loro. Sono stati tutti sanzionati per aver violato le norme anti-Covid, e la studentessa titolare del contratto di affitto dell’appartamento è stata multata anche per il disturbo alla quiete pubblica.