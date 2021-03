Limitarsi ad accedere al Pronto Soccorso solo in caso di urgenze: è l’indicazione che arriva dall’Azienda USL di Modena indirizzata ai cittadini della provincia, a fronte del deciso aumento degli accessi che si è verificato negli ultimi giorni.

Dunque l’invito è di presentarsi al Pronto soccorso solo in caso di urgenze non rimandabili, infortuni sul lavoro, patologie traumatiche e rispettare i percorsi previsti per gli altri casi. Particolarmente importante non accedere ai PS – tantomeno in altre strutture sanitarie, anche in caso di visite prenotate – in presenza di febbre superiore ai 37,5°C (anche se bassa), o altri sintomi sospetti associabili al Covid-19.

“Rinnovo l’appello già fatto alcuni mesi fa – dichiara il Direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza Stefano Toscani -: non andate in Pronto soccorso se la situazione non è realmente grave, non accedete per velocizzare l’iter di approfondimenti diagnostici né per cercare di abbreviare l’eventuale richiesta di tampone, perché tali comportamenti mettono in crisi la capacità di risposta dell’intero sistema. Occorre che i nostri cittadini scelgano, e soprattutto rispettino, il percorso più adeguato per la loro patologia”.