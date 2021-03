Sabato 6 marzo il Roller Hockey Scandiano sarà impegnato nella difficile trasferta contro il Forte dei Marmi per la 21° giornata del Campionato Nazionale di serie A1. Gli avversari toscani sono 2° in classifica ad un punto dal Lodi attualmente in vetta, in lizza per lo scudetto e quindi con la volontà di portare a casa i tre punti.

Hanno l’organico al completo, per cui potranno contare sui bomber Ambrosio (31 reti all’attivo), Casas (26), ma anche su Rubio (10) e Motaran (16), oltre che su Riccardo Gnata, un vero muro a difesa della porta.

Domenica scorsa 28/02, il campionato era fermo per la Final 8 di Coppa Italia, e il Forte dei Marmi si è aggiudicato l’accesso alla semifinale contro il Trissino, che disputerà il 24/04 contro il Follonica.

Il Roller Hockey Scandiano, dal canto suo, purtroppo penultima in classifica, sta cercando di concentrarsi e di prepararsi al meglio in vista dei play out.

Finalmente l’organico è al completo, e anche gli atleti fermati per il covid stanno recuperando la loro miglior forma, per essere pronti al rush finale e cercare di evitare la retrocessione.

L’incontro sarà quindi soprattutto un test per la squadra in vista del prossimo importantissimo impegno e speriamo che effettivamente – approfittando di uno scontro contro una squadra di altissimo livello – possa sfruttare al meglio l’occasione e farne tesoro per il seguito.

