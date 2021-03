«Con una decisione drastica e sofferta, ma necessaria, la provincia di Modena è entrata in zona rossa. Le prossime settimane saranno decisive per abbassare la curva dei contagi, ma ancor di più per evitare il collasso del sistema sanitario locale e nazionale». Con queste parole, Gian Domenico Tomei commenta l’entrata in vigore delle misure restrittive per il territorio della provincia di Modena, che resteranno in vigore per le prossime due settimane.

«Da tempo – prosegue Tomei – osserviamo con attenzione l’andamento pandemico del nostro territorio e questa misura, che rappresenta un sacrificio per tutti, ha come obiettivo quello di assicurare alle nostre strutture sanitarie cure e assistenza a tutti i cittadini, anche e soprattutto chi ha gravi patologie non legate al covid e che necessita di interventi tempestivi. Dobbiamo attendere che l’efficacia della campagna vaccinale inizi a dare risultati, per questo i prossimi mesi saranno decisivi. Ora è fondamentale accelerare la campagna di vaccinazioni, Modena è pronta a somministrare molti più vaccini rispetto a quelli arrivati, per questo serve una maggior fornitura da parte del Governo».

Il presidente della Provincia di Modena sottolinea poi, come queste misure «tocchino da vicino anche i più giovani, a causa della sospensione delle lezioni in presenza e dei servizi all’infanzia. Il virus circola anche nelle scuole, non possiamo ignorarlo, sapendo bene che questo comporti un ulteriore sacrificio per le famiglie».