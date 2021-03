A seguito dell’entrata in vigore dell’ordinanza regionale nr. 25 del 3 marzo 2021, da oggi venerdì 5 marzo 2021 l’accesso ai servizi comunali avviene esclusivamente via e-mail o telefono. Per i servizi essenziali l’accesso agli uffici è consentito solo previo appuntamento.

Inoltre è necessario tenere conto delle seguenti disposizioni.

Se si hanno sintomi influenzali occorre evitare di uscire dalla propria abitazione

È obbligatorio indossare sempre e correttamente la mascherina

È obbligatorio disinfettarsi le mani prima di accedere agli uffici (gel igienizzante all’ingresso)

Si accede uno alla volta attendendo il proprio turno all’esterno mantenendo la distanza e non creando assembramenti

Per conoscere gli orari di ricevimento – sempre previo appuntamento – è sufficiente consultare il sito del Comune di Fiorano Modenese.