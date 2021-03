“Con l’ingresso in zona rossa le regole da rispettare sono molto più stringenti ma è indispensabile farlo, ne va della nostra incolumità. Con la chiusura delle scuole si liberano molte pattuglie di Polizia Municipale dai servizi presso i plessi scolastici, verranno utilizzate per fare controlli: il buon senso è finito, d’ora in poi faremo le sanzioni a chi non rispetta le regole”.

E’ questo, in sintesi, il messaggio lanciato dal Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani in un video rivolto a tutta la città all’indomani dell’ingresso in zona rossa della provincia di Modena.