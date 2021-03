Nell’ambito dell’avviato progetto di miglioramento della rete idrica, Hera, in accordo con l’Amministrazione Comunale di Formigine, lunedì 8 marzo inizierà lavori di rinnovo e potenziamento dell’acquedotto in via Cimabue, nel tratto compreso tra via Beato Angelico, verso via Guido Reni, fino all’intersezione con via Depero.

In particolare, sarà posata una nuova condotta del diametro di 20 cm e saranno rinnovati tutti gli allacci sottesi. L’intervento comporterà un investimento complessivo di circa 40.000 euro, a carico della multiutility.

I lavori avranno la durata di circa un mese, durante il quale, nella zona, la viabilità subirà modifiche in base a quanto verrà imposto dagli enti preposti; saranno comunque garantiti gli accessi ai residenti e ai mezzi di soccorso.

Le sospensioni del servizio che si renderanno necessarie per poter realizzare i lavori, saranno preventivamente comunicate alle utenze interessate.