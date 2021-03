A fronte della recente classificazione della provincia di Modena come “zona rossa”, Coldiretti informa che i Mercati di Campagna Amica di Modena si svolgeranno regolarmente nel pieno rispetto delle norme anticovid e dei relativi protocolli. Il DPCM del 2 marzo – rende noto Coldiretti Modena – prevede infatti che le attività dei mercati dirette alla vendita dei generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici si possano svolgere regolarmente anche nei giorni festivi.

Rimangono quindi fissati gli appuntamenti con i mercati dei produttori agricoli di Campagna Amica a Modena secondo questo calendario: domenica, dalle 9,00 alle 13,00, in Largo San Francesco; mercoledì, dalle 15 alle 19, al centro Torrenova di via Nonantolana; giovedì, dalle 15 alle 19, al Parco della Resistenza in via Morane.