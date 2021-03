Durante la settimana sono stati effettuati controlli specifici in particolare per quanto riguarda il corretto utilizzo dei sistemi di ritenuta per il trasporto dei bambini nei tratti interessati dalla presenza delle scuole materne e ben 13 sanzioni sono state elevate dalle pattuglie della Polizia Stradale reggiana ad altrettanti genitori i quali sono stati colti a circolare con i propri figli non correttamente trattenuti con i sistemi di ritenuta obbligatori. Per tutti loro è scattata una sanzione di € 83,00 con la prevista decurtazione di 5 punti sulla patente di guida.

Dall’inizio dell’anno sono state elevate ben 209 sanzioni per il mancato utilizzo dei sistemi di ritenuta che hanno altresì comportato il ritiro di 15 patenti di guida poiché i rispettivi conducenti, da accertamenti esperiti dagli agenti operanti, sono risultati recidivi e, quindi, è stata ritirata loro la patente di guida per la sospensione di un mese.

Il mancato uso dei sistemi di ritenuta è attualmente tra le maggiori cause dell’aumento di feriti e quindi della gravità dell’evento infortunistico.

I dati statistici confermano come, a fronte di una sempre maggiore sensibilizzazione e consapevolezza da parte degli automobilisti sull’attenzione durante la guida, di contro, nelle strade reggiane, persiste ancora la riluttanza di diversi automobilisti ad utilizzare correttamente i sistemi di ritenuta.

L’opera quotidiana messa in campo degli agenti della stradale, va nella direzione di rendere sempre più sicura la circolazione di persone e mezzi sull’intera viabilità della provincia di Reggio Emilia.

I dati statistici confermano come, a fronte di una sempre maggiore sensibilizzazione e consapevolezza da parte degli automobilisti sull’uso dei sistemi di ritenuta per i passeggeri dei sedili anteriori dei veicoli, di contro persiste ancora una certa riluttanza al loro corretto utilizzo da parte degli occupanti i sedili posteriori. Allo stesso modo, risultano esserci delle “resistenze” riguardo all’uso dei predetti dispositivi per i bambini che utilizzano i seggiolini.

La Polizia Stradale ha l’obiettivo di ottenere sia una costante riduzione degli eventi infortunistici su strada, sia un decremento delle conseguenze che scaturiscono da tale fenomeno, in ordine al numero di persone decedute, ferite ed ai conseguenti “danni sociali” da esso derivanti.

L’opera quotidiana messa in campo degli agenti della stradale, va nella direzione di rendere sempre più sicura la circolazione di persone e mezzi sull’intera viabilità della provincia di Reggio Emilia.