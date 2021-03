E’ iniziata la progressiva sostituzione delle rastrelliere per il parcheggio delle biciclette in centro storico, disposta dal Comune di Reggio per incrementare la sicurezza dei mezzi e contrastare il furto delle biciclette. Le nuove tipologie di rastrelliere – a batteria e ad arco – consentiranno infatti ai ciclisti di fissare più agevolmente il telaio del proprio mezzo alla struttura, rendendole così difficili da rubare.

L’intervento – per un investimento di 70mila euro da parte del Comune – è stato pensato per assicurare ai reggiani modalità sicure di deposito della propria bicicletta e per far sì che il timore dei furti non sia un disincentivo all’utilizzo di un mezzo tanto sostenibile e versatile per gli spostamenti quotidiani.

Per consentire le operazioni di sostituzione delle rastrelliere, in questi giorni sui porta-biciclette attualmente in uso verranno affissi degli avvisi per invitare i ciclisti a rimuovere i propri mezzi dai posteggi. Alcune rastrelliere, che vanno a coprire nuovi punti del centro storico precedentemente non attrezzati, sono già state posizionate in piazza Gioberti, corso Garibaldi, in largo Bryant e a porta Santo Stefano.

“Lo avevamo annunciato e oggi finalmente vediamo le prime nuove rastrelliere: con un investimento di 70mila euro riusciamo ad assicurare più di 850 posti bici sicuri, perché antifurto, in centro storico – dice l’assessore alla Mobilità e alla sostenibilità Carlotta Bonvicini – Si tratta della prima parte di un’opera complessiva di sostituzione e implementazione dei posti bici in città, per la quale abbiamo stanziato altri 50mila euro a bilancio per ogni anno da qui al 2023. Un primo gesto concreto e utile che speriamo possa incentivare sempre più l’uso delle due ruote e che fa parte di un’azione più ampia di rilancio dell’uso della ciclabilità a Reggio, che punta a lavorare non solo sui percorsi ma anche sui servizi ai cittadini che scelgono la bicicletta come mezzo di spostamento”.

La sostituzione sarà organizzata per quadranti del centro storico e interesserà tutto il mese di marzo. La prima area interessata, nella settimana 8-12 marzo, è quella delle vie Emilia Santo Stefano, piazza Gioberti, corso Garibaldi, via Reverberi, piazzale Fiume, via Gazzata, piazzetta Pignedoli, via del Guazzatoio. Nel complesso saranno 872 i nuovi posti bici sicuri.