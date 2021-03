Sant’Ilario, 8 marzo 2021, i negozi testimonial di messaggi importanti. Ne è convinto l’assessore al commercio di Sant’Ilario Massimo Bellei che, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, ha chiesto ai commercianti di Sant’Ilario e Calerno di colorare le proprie vetrine di giallo, colore simbolo della festa della Donna.

“Ho abbracciato un’idea in tal senso del Forum Donne Valdenza, che propone di adottare il giallo mimosa, colore simbolo della giornata, per sottolineare come, pur in un momento difficile come questo, le donne sanno farsi portatrici, con originalità, di messaggi importanti. Questa vostra disponibilità, sono sicuro, oltre ad essere lodevole ha un effetto molto forte e sano: vi connota sempre di più come realtà che sono vicine alle persone, alla cittadinanza, nelle varie occasioni”.

“Non è necessario utilizzare la mimosa – continua l’assessore Bellei – ma tutto quello che la vostra fantasia e sensibilità ritenga opportuno e giusto per questo giorno. L’adesione dei commercianti del comune sarà un altro segno di una presenza radicata nel nostro territorio: cerchiamo di cambiare colore al nostro comune, trasformandolo in un giallo pieno di speranza e di positività sia per quanto riguarda l’emergenza sanitaria, sia per quanto riguarda la sensibilizzazione sul tema femminile”.