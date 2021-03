Dalla sinergia tra Lapam, UniCredit, Alibaba.com e Google, un evento digitale dedicato alle aziende che vogliono sfruttare le opportunità del digitale e dell’e-commerce e che desiderano affacciarsi sui mercati esteri.

Nel corso del webinar in programma martedì 9 marzo, con inizio alle 16,30, saranno approfondite le più recenti strategie per favorire l’esportazione delle imprese del Made in Italy in modalità completamente digitale, in sicurezza e semplicità. Saranno inoltre illustrati i nuovi trend del marketing online.

Dopo i saluti iniziali di Daniele Casolari, Responsabile ufficio sindacale e comunicazione Lapam; e di Livio Stellati, Responsabile Territorial Relations Centro Nord UniCredit; Marco Wallner, Responsabile Corporate Commercial Synergies, Corporate sales & Marketing Italy UniCredit, presenterà il servizio per la digitalizzazione delle imprese “UniCredit EasyPack”. Seguiranno gli interventi di Nicola Carone, New Business Executive Google Italia, che illustrerà il supporto che le piattaforme di Google offrono alle vendite online; e di Virginia Vassallo – Business development manager per Alibaba.com Italia, centrato sull’Export nel mondo con Alibaba.com. Modera l’incontro Alberto Savi, Senior Banker Small Business UniCredit.

E’ possibile iscriversi attraverso il sito di Lapam (https://www.lapam.eu/eventi/eventi-di-settore/eventi-commercio/lapam-e-unicredit-easypack-come-costruire-un-export-di-successo/)