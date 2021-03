Cielo molto nuvoloso o coperto, con addensamenti più consistenti al mattino sul settore occidentale della regione, dove sono previste deboli precipitazioni, che poi si estenderanno anche al resto del territorio in giornata. I fenomeni saranno deboli, intermittenti e localmente, in particolare sui rilievi, potranno assumere anche carattere di rovescio. Temperature minime in netto aumento tra 6 e 8 gradi. Massime in diminuzione fra 12 e 14 gradi. Venti deboli variabili, tendenti a disporsi dai quadranti orientali e a rinforzare su costa e mare dalla sera-notte. Mare quasi calmo o poco mosso in giornata; mosso, molto mosso al largo, dalle ore notturne.

(Arpae)