Ricorrenza davvero speciale nel Centro residenziale per anziani “Valleverde” di Pianoro, gestito dal gruppo “Sereni Orizzonti” e tuttora Covid-free. La signora Oriele Bigi ha infatti tagliato l’invidiabile traguardo del secolo di vita e tutta la struttura (in primis la direttrice Valeria Savona) si è riunita intorno a lei per farle una gran festa. Particolarmente gradita è stata la visita del sindaco Franca Filippini, che ha voluto portare alla neo centenaria il saluto suo personale e di tutta la comunità. Ospite della struttura dal 2017, nonna Oriele è originaria di Rastignano e ha sempre lavorato in una sartoria storica di Bologna. Rimasta nubile, ha dedicato tutto il suo tempo libero alla sorella e ai nipoti. Complimenti davvero per la grinta e ancora tanti auguri!



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013