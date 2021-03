“Gli uffici comunali avranno finalmente una nuova e funzionale sede nell’edificio di via Brigata Folgore. L’operazione punta ad una miglior allocazione degli spazi e all’utilizzo di una struttura strategica e all’avanguardia. Inoltre, ha permesso al Comune un risparmio di circa 3 milioni vista la volontà della Giunta Pistoni di trattare per i fatiscenti e inadeguati edifici di via Alessandrini: una scelta economicamente sconveniente date anche le condizioni interne allo stabile in zona “Sassuolo 2” “. Così il Gruppo Lega Sassuolo.

“Una giusta soluzione a precedenti scelte, sconvenienti e onerose per le casse comunali. Oggi invece, con una migliore gestione delle risorse a disposizione e una strategia chiara per l’allocazione degli spazi, la Giunta Menani compie un passo fondamentale per l’evoluzione delle strutture tecniche comunali. Inoltre, grossi passi avanti potranno essere fatti nell’allocazione di nuovi spazi per tutti gli studenti della città”.

“Pure in questo caso, l’amministrazione di centrodestra eletta anche per verificare la convenienza di progetti già pianificati – conclude il Gruppo Lega Sassuolo – ha agito con maturità e riguardo per gli interessi economici della cittadinanza, mostrando una visione di spesa appropriata e razionale evitando le “spese folli” preventivate dalla “ditta-PD” “.