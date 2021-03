Arrestato lo scorso primo marzo per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, aveva ottenuto i domiciliari che ieri sera ha violato evadendo. Nello specifico i militari del nucleo radiomobile di Guastalla alle 20.45 hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell’uomo, dove doveva trovarsi ai domiciliari e, non trovandolo, hanno avviato immediate ricerche. Alle successive ore 22.30 è stato rintracciato in centro e tratto in arresto per il reato di evasione.

La notte del primo marzo scorso l’uomo, ristoratore 53enne di Gualtieri, a cui la mattina precedente a Rho era stata ritirata la patente e sequestrata l’auto, è stato fermato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Guastalla che a seguito di una perquisizione lo hanno trovato in possesso di un due etti e mezzo di droga, venendo arrestato. Nel 2017 era finito in manette sempre per spaccio di droga. La mattina precedente all’arresto del primo marzo il 53enne era stato fermato e sanzionato a Rho dalla polstrada di Varese: guidava un’auto con la targa alterata. Per questo motivo il veicolo era stato sottoposto a sequestro, poi affidato in custodia giudiziale a una sua conoscente, e la patente gli era stata ritirata. Durante il controllo addosso all’uomo era stato trovato anche qualche grammo di cocaina quindi la polizia stradale aveva provveduto a contestargli anche la violazione per la guida in stato di alterazione psicofisica essendosi rifiutato di sottoporsi ai previsti controlli, oltre a denunciarlo per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente visto che la droga era accuratamente confezionata in dosi. Per nulla pago di quanto successo al mattino, l’uomo, in compagnia della donna a cui era stata affidata l’auto sequestrata, si è rimesso alla guida della stessa macchina e ha fatto rientro al suo domicilio. La sera del primo marzo il nuovo controllo. Fermato a Guastalla da una pattuglia dei carabinieri del nucleo Radiomobile della locale compagnia, allo stesso sono state dapprima contestate tutte le violazioni amministrative previste dal codice della strada poiché colto alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro e senza la patente di guida perché ritirata. Insospettiti dall’atteggiamento assunto, gli uomini dell’Arma hanno deciso di approfondire i controlli tanto da raggiungere il suo domicilio a Gualtieri da dove, al termine della perquisizione, sono spuntati circa 250 grammi di droga tra hashish, marijuana e cocaina occultati in due vasi in vetro chiusi ermeticamente, due bilancini di precisione e l’occorrente per il confezionamento, oltre a quasi mille euro in contanti ritenuti essere provento dell’attività di spaccio.

Il 53enne è stato accompagnato in caserma e, al termine degli accertamenti, dichiarato in arresto. Ieri, dopo due giorni di domiciliari, è evaso venendo quindi rintracciato dai carabinieri nel centro del paese ed arrestato.