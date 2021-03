L’Università di Modena e Reggio Emilia presenta gli atleti della squadra del programma Unimore Sport Excellence (USE) 2020/21, con un evento online che si tiene venerdì 5 marzo, alle ore 11.00, su www.tv.unimore.it e sul profilo Facebook ufficiale di Unimore.

Il team della quarta edizione del programma USE, introdotto nel 2017 grazie alla collaborazione di CONI e Unimore per supportare la formazione universitaria di studenti/esse-atleti/e che svolgono con continuità un’attività sportiva agonistica di interesse nazionale ed internazionale, è formato da 38 componenti, tutti atleti di alto livello: 16 studentesse e 22 studenti, 17 di loro ammessi/e per la prima volta al programma.

“L’arruolamento nel progetto – commenta la Prof.ssa Isabella Morlini, Delegata del Rettore Unimore per lo Sport – crea le condizioni per consentire ai giovani atleti di talento di conciliare al meglio sport agonistico e impegno universitario, e permette di accedere alla cosiddetta “dual carreer”, quel sistema cioè di benefici e di strumenti che l’Ateneo mette in atto per agevolare il completamento della carriera universitaria contemporaneamente alla carriera agonistica. Tra questi sono previsti anche l’accompagnamento di un tutor accademico e d’aula e un diploma supplement, al completamento degli studi in Unimore, rilasciato ai partecipanti al programma per certificare il doppio percorso”.

Il programma USE di Unimore fa parte dal 2018 di Unisport Italia, la rete degli Atenei italiani che si propone la finalità di valorizzare le potenzialità dello sport universitario come strumento efficace e trasversale di formazione, ricerca, innovazione e di miglioramento del benessere e dell’esperienza universitaria in generale. Il Sistema è dotato di un database delle università che offrono la dual carreer (in cui Unimore è inserita) per orientare nella scelta gli atleti intenzionati a perseguire anche una carriera universitaria.

Gli ammessi e le ammesse a Unimore Sport Excellence hanno tutti diritto ad una serie di benefici didattici: a un numero massimo di 3 CFU all’anno, all’interno dei crediti liberi disponibili, per i risultati agonistici conseguiti nell’anno di iscrizione; ai CFU previsti per il tirocinio curriculare per l’attività di preparazione tecnica ed agonistica svolta durante il periodo di frequenza del Corso di studio al quale risulta iscritto; ai CFU previsti per la preparazione e la discussione della prova finale su tematiche affini alla disciplina sportiva di interesse; alla possibilità di essere seguito da un tutor accademico che supporta nella scelta dei percorsi, di eventuali tirocini e stage in previsione anche delle attività professionali dopo la carriera sportiva ed avere un tutor studentesco (tutor d’aula) quale riferimento del corso, per supportare l’aggiornamento sui programmi di studio, sugli insegnamenti, sulle date degli esami e nei contatti con gli uffici; al recupero degli esami non sostenuti causa concomitanza con manifestazioni sportive nazionali ed internazionali programmate; al rilascio, al termine del percorso di studi, del diploma supplement che certifica la specificità della carriera duale dallo studente-atleta.

Sono previsti inoltre dei benefici economici come: la concessione di 4 posti alloggio gratuiti, presso residenze universitarie, per coloro che ne facciano richiesta; la possibilità di concorrere all’assegnazione di 4 premi di Studio Mattia Dall’Aglio del valore di 2500 euro lordi ciascuno che vengono assegnati ad un massimo di 4 studenti ammessi al progetto, che risultino possedere un curriculum sportivo ed un curriculum accademico di eccellenza.

Le quattro edizioni del programma USE hanno contato l’ammissione di 135 (di cui 26 ammissioni multiple nel corso degli anni) studentesse e studenti.

Sport praticati da ammessi e ammesse a USE 2020/21:

Pallamano: 7

Atletica leggera: 6

Pallavolo: 5

Calcio: 3

Triathlon: 2

Arbitro calcio: 1

Ciclismo: 1

Ginnastica artistica: 1

Equitazione: 1

Orientamento: 1

Pesca al colpo: 1

Tiro al volo: 1

Pentathlon: 1

Canottaggio: 1

Sci di fondo: 1

Pugilato: 1

Taekwondo: 1

Scherma: 1

Tiro con l’arco: 1

Pallanuoto: 1