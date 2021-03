Lo sport come punto di partenza per parlare dei diritti delle donne e dei pregiudizi che ricadono su di esse. Con questo insolito approccio, il Comune di Formigine festeggia la Giornata delle Donne, attraverso un webinar formativo dedicato ai dipendenti comunali e un evento online per la cittadinanza.

Il webinar, che si è tenuto mercoledì 3 marzo, ha visto il coinvolgimento della presidente del Centro documentazione donna di Modena Vittorina Maestroni e di Alice Parisi, capitano del Sassuolo e centrocampista della Nazionale italiana. Parisi ha portato l’esperienza di giovane donna che ha avuto il coraggio d’inseguire il suo sogno. Inoltre, ha puntato l’attenzione sulla prossima rilevante conquista per il calcio femminile: il passaggio, per la stagione 2022/23 al professionismo, il che significa maggiori tutele e diritti per le donne.

È invece in programma per domenica 14 marzo alle 17.30, in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Formigine, l’incontro con Martina Capelli (ex calciatrice in Nazionale e in Serie A) e con lo storico dello sport Marco Giani. Il dibattito prenderà avvio dal racconto del primo esperimento di calcio femminile in Italia, avvenuto nel 1933. Purtroppo le parole, utilizzate ormai 80 anni fa, veicolano stereotipi e pregiudizi molto simili a quelli dei giorni nostri!

Afferma il Vicesindaco e Assessore alle Pari Opportunità e allo Sport Paolo Zarzana: “Attualmente, la diffusione del calcio femminile in Italia sta aumentando, ma non è ancora paragonabile al resto dell’Europa o in America, per esempio, dove il calcio femminile è più seguito di quello maschile. Nel nostro paese permangono forti ostacoli di tipo culturale. Con queste iniziative, partiamo da un caso specifico per allargare l’orizzonte al dibattito più ampio sulle discriminazioni che subiscono le donne. Ringrazio il Centro documentazione donna per la collaborazione all’organizzazione di questo programma, il Sassuolo Calcio e la Fondazione di Modena per il sostegno”.