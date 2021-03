L’Istituto ritorna in lockdown per parenti e visitatori: il provvedimento – una misura preventiva e non di contenimento del contagio come avvenne al contrario poco meno di un anno fa – è stato disposto questa mattina dal Comitato applicazione e verifica regole del protocollo aziendale e resterà in vigore almeno una settimana. Preoccupa infatti la recente escalation dei contagi nel territorio emiliano-romagnolo che ha imposto il cambio di colore – da arancione scuro a rosso – anche per la Città Metropolitana di Bologna.

Non sono previste al momento interruzioni o modifiche né alle attività riabilitative (interdette però a familiari e conoscenti) né a quelle del Day Hospital e degli Ambulatori, dove è già stata pianificata una intensificazione della frequenza dei tamponi per chi vi accederà. Il Comitato ha deciso inoltre di consentire l’ingresso ai caregiver in addestramento; sospese invece tutte le uscite già programmate per i pazienti.