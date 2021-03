Ieri mattina un 40enne abitante nella bassa reggiana che si stava recando in Tribunale è stato fermato all’ingresso dagli addetti al controllo dopo che i segnali di allarme avevano cominciato a squillare. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di via Adua che nel borsello dell’uomo abitante a Castelnovo Sotto hanno trovato un coltello a serramanico di circa 15 cm di cui di lama. Con l’accusa di porto abusivo d’arma i militari hanno quindi denunciato alla Procura della Repubblica il 40enne, sequestrandogli il coltello in suo possesso.



