Per completare il restauro delle facciate esterne di Palazzo Ducale a Guastalla, l’Amministrazione comunale ha ravvisato la necessità di intervenire nella zona denominata “Voltone”, un passaggio coperto che collega via Gonzaga con via Martiri di Belfiore e che si presenta in precario stato delle superfici intonacate. In particolare, si devono effettuare opere di rimozione degli intonaci cementizi, successivo rifacimento con materiali deumidificanti e macroporosi a base di calce idraulica naturale Nhl e tinteggio finale, come le restanti parti dell’edificio.

Questi interventi di manutenzione straordinaria, per i quali è stato quantificato un importo lavori complessivo di circa 14mila euro, sono stati affidati, dopo opportuna selezione nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, alla ditta Marmiroli di Bagnolo in Piano (Re). L’azienda, esperta nel settore del restauro e regolarmente iscritta nell’elenco dei soggetti idonei a disposizione dei comuni dell’Unione Bassa reggiana, si è resa disponibile ad effettuare i lavori in tempi celeri per evitare possibili futuri danni all’immobile. I lavori, dunque, salvo imprevisti determinati dal meteo o dall’emergenza sanitaria, dovrebbero iniziare entro fine marzo e terminare entro la metà di aprile 2021.

“Riteniamo importante – afferma l’assessore ai lavori pubblici Chiara Lanzoni – riqualificare con il restauro e con l’illuminazione questo angolo del nostro centro storico che, per la sua posizione centrale e per il suo essere parte del complesso storico di Palazzo Ducale, merita un intervento di manutenzione straordinaria, a beneficio di tutti i cittadini e della qualità dei nostri spazi pubblici”.