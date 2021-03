La Provincia di Reggio Emilia informa che il presidente Giorgio Zanni, con decreto firmato ieri, ha disposto un nuovo rinvio delle elezioni per il Consiglio provinciale, che avrebbero dovuto tenersi lo scorso autunno e che erano state via via rimandate (ultima data teorica, il prossimo 31 marzo) in seguito ai vari provvedimenti adottati dal Governo per l’emergenza sanitaria. Anche questo ulteriore rinvio – a data da definirsi con successivo provvedimento – è stato deciso sulla base del Decreto Milleproroghe 2021, convertito in legge lo scorso 26 febbraio.

Tutte le attività collegate alle elezioni previste per il 31 marzo 2021, comprese quelle di competenza dei Comuni relative alla formazione delle liste degli elettori, sono pertanto state sospese.