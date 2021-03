La scuola di italiano per stranieri di Albinea (Cpa Reggio Sud) che opera in collaborazione con il Comune e ha sede in via Morandi 9, cerca volontari per il progetto “Alfa Comunità”.

La collaborazione richiesta consiste nella produzione di materiali digitali utili per l’alfabetizzazione e l’apprendimento della lingua per i quali i volontari saranno seguiti dall’insegnate Paola Casi, che guiderà e curerà i passaggi necessari alla creazione del contenuto finale.

E’ possibile partecipare anche se privi di particolari competenze tecnologiche, ma saranno molto preziose quelle persone che potranno mettere a disposizione abilità nell’ambito della fotografia, del montaggio video, della grafica, dell’informatica, della musica, del disegno, della scenografia e della recitazione.

Questo perché nel progetto rientra la realizzazione di video didattici e di materiali interattivi multimediali fruibili anche da smartphone.

Per rendersi disponibili basta contattare l’insegnante Paola Casi al numero 3286911840, oppure scrivere a paola.casi@italianoperme.it, entro il 10 marzo 2021.