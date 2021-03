Venerdì 5 marzo proseguono le lezioni del ciclo dedicato al tema Piazze. Politica e società nella storia delle civilizzazioni, ideato dal Centro Culturale della Fondazione Collegio San Carlo di Modena.

L’incontro, dal titolo “La Rivoluzione francese e le Dichiarazioni dei diritti”, sarà tenuto da Maria Laura Lanzillo, professoressa di Storia delle dottrine politiche presso l’Università di Bologna. Direttrice responsabile della rivista «Filosofia politica» e direttrice scientifica di «Governare la paura. Journal of Interdisciplinary Studies», fa parte del comitato scientifico della Fondazione Gramsci Emilia-Romagna. Nei suoi studi ha condotto un’indagine storico-politica sull’illuminismo europeo, con attenzione al pensiero di Voltaire e all’idea di tolleranza in epoca moderna. Si è confrontata inoltre con i principali nodi concettuali della riflessione filosofico-politica tra XVIII e XX secolo. Tra le sue pubblicazioni: Figure del potere. Saggi in onore di Carlo Galli (a cura di, Bologna 2020).

La conferenza si propone di indagare la Rivoluzione francese come momento storico decisivo per il riconoscimento dei diritti politici e civili e per l’elaborazione del concetto di cittadinanza. Accanto alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, approvata dall’Assemblea nazionale nell’agosto 1789, si prende in esame la meno nota, ma non meno importante e influente, Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, redatta da Olympe de Gouges nel 1791 (due anni dopo l’autrice finirà sulla ghigliottina). Il documento di Olympe de Gouges costituisce uno snodo fondamentale nel processo di emancipazione delle donne in età moderna, rivendicando la loro libertà, la loro autonomia e la possibilità di partecipare, al pari degli uomini, alla vita associata della nazione.

La conferenza sarà trasmessa esclusivamente in diretta web su www.fondazionesancarlo.it, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della Fondazione Collegio San Carlo, con inizio alle ore 17.30.