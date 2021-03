I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola hanno arrestato un 30enne per resistenza, oltraggio a un pubblico ufficiale e maltrattamento di animali. E’ successo ieri sera, quando la Centrale Operativa è stata informata che un uomo in stato di alterazione psicofisica dovuta a un abuso di sostanze alcoliche, stava danneggiando l’abitazione e minacciando i familiari.

Alla vista dei militari che si stavano avvicinando, il soggetto, dopo averli intimiditi, ha tentato di strangolare il cane della fidanzata, afferrandolo per il guinzaglio e sollevandolo da terra. La donna è intervenuta in soccorso dell’animale, un Pit Bull di taglia media dal carattere docile, ma l’uomo l’ha allontanata facendola sbattere contro un muro e continuando la manovra di soffocamento lento del cane. Di fronte a una totale assenza di collaborazione del soggetto che stava diventando sempre più violento, i Carabinieri lo hanno neutralizzato bloccandolo a terra e traendo in salvo il cane. L’uomo, indentificato in un 30enne italiano, gravato da precedenti di polizia e socialmente pericoloso, è stato arrestato e tradotto in camera di sicurezza a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.