COVID 19, l’Ausl IRCCS di Reggio Emilia invita la cittadinanza a non recarsi troppo in anticipo all’appuntamento vaccinale. E’ importante presentarsi agli ambulatori vaccinali in orario, né in anticipo, né in ritardo, sia per evitare inutili assembramenti, sia per garantire uno scorrevole ed efficiente svolgimento dell’attività vaccinale. Nella giornata di oggi agli ambulatori vaccinali dell’Ente Fiera di Reggio Emilia si sono infatti presentate molte persone con 2-3 ore di anticipo rispetto all’orario dell’appuntamento.

L’Azienda USL ringrazia per la cortese collaborazione di tutti, ribadendo l’inutilità di presentarsi con grande anticipo.