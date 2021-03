È stato approvato dalla Giunta comunale di San Felice sul Panaro, lo scorso 25 febbraio, il progetto esecutivo di riqualificazione del campo da calcio presso l’impianto sportivo di Rivara. Il “campetto” avrà in questo modo il fondo sintetico e potrà essere utilizzato dalla scuola calcio anche nei mesi invernali.

L’impianto sportivo, che misura 60 per 30 metri, è stato realizzato nel 2017 ed è di fatto inutilizzato da ormai due anni, per carenze del manto ghiaioso che mettono in pericolo l’incolumità degli atleti. L’Amministrazione comunale investirà 90 mila euro per realizzare il nuovo fondo del campo, rendendolo finalmente fruibile con tutte le stagioni. Adesso si attende la gara per l’assegnazione dei lavori.