E’ successo questa mattina poco prima delle 7:00 lungo via per Sassuolo – la SP 569 a Bettolino di Vignola. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di una Fiat Punto, un 20enne nativo di Palermo, avrebbe perso il controllo dell’auto e, dopo aver abbattuto una cabina del gas, avrebbe travolto in pieno il pedone, Giovanni Rossi, 50 anni di Vignola, morto sul colpo. Sul posto i sanitari del 118 con l’elisoccorso e la Polizia locale dell’Unione Terre di Castelli.



