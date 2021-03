“Esprimo soddisfazione per la volontà dell’ amministrazione comunale di voler acquistare l’edificio denominato “Diamante” per trasferire gran parte degli uffici comunali, perseguendo l’obiettivo della razionalizzazione degli stessi. Ricordo che la scelta di trovare un’alternativa all’attuale sede ,nella quale noi siamo in affitto ,è stata obbligata dal fatto che l’immobile “I quadrati” verrà messo all’asta a fine marzo 2021.

Dai documenti che sono stati approvati nell’ultimo consiglio comunale, che permetterà al comune la firma di un contratto preliminare con l’attuale proprietà, si evince che l’edificio è in ottimo stato essendo di recente costruzione e, vista la posizione centrale, risulta facilmente raggiungibile dai cittadini. Anche dal punto di vista economico l’offerta è ottima, visto che l’amministrazione dovrebbe acquistarlo ad un prezzo di circa 4.600.0000 a fronte di una valutazione che supera i 5 milioni e mezzo.

E’ bene evidenziare che il costo del mutuo annuo è quasi equivalente alla somma di affitto, che attualmente corrispondiamo ai “quadrati”, col vantaggio che si sta andando ad arricchire il patrimonio della città ed inoltre beneficeremo del compenso previsto dal contratto di locazione con il commissariato di polizia di stato.

Con la quasi totale unificazione degli uffici comunali si riuscirà a liberare gli uffici presenti in via rocca , destinandoli ad aree studio per i giovani della città , mantenendo un’ulteriore promessa fatta in campagna elettorale.

Sono certo che i Sassolesi saranno orgogliosi di questa scelta”.

(Davide Capezzera – Capogruppo Forza Italia Sassuolo)