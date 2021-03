L’altro ieri i Carabinieri della Stazione di Sassuolo hanno tatto in arresto due persone di origini campane, un 25enne proveniente dal reggiano e un minore, per rapina e lesioni personali. I due, verso le 15.30 in via Refice nei pressi del campetto da calcio, hanno aggredito due persone su un’autovettura, un ragazzo e una ragazza del luogo, per rubargli il telefono.

Ne è nata una colluttazione nel corso della quale la vittima, il giovane, ha riportato alcune contusioni. I due sono riusciti a sottrargli il telefono tuttavia, l’immediato intervento dei Carabinieri, ha permesso di bloccare in pochissimo tempo i due mentre erano in fuga a piedi, recuperando anche il telefono cellulare.