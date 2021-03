A Modena chiude, da mercoledì 3 marzo, un tratto del percorso natura Panaro compreso tra Sant’Anna e il ponte di Sant’Ambrogio, per motivi di sicurezza, a causa del dissesto del fondo stradale provocato dal maltempo.

In base ai rilievi dei tecnici del servizio provinciale Viabilità, il tratto resterà chiuso fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza nel terreno in rilevato, attraversato dal percorso, che attualmente risulta parzialmente eroso dalle piene del fiume Panaro.