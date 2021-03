Sui 791 nuovi casi di positività in provincia di Bologna, 481 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 35 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 12 attraverso il test per categoria a rischio, 1 mediante il test pre-ricovero mentre per 262 l’indagine epidemiologica è ancora in corso.

Tra i 791 nuovi contagi, 674 sono sporadici e 117 sono inseriti in focolai. Nessun caso è importato da altra regione né dall’estero.

Prenotazioni per le persone con 80 anni e oltre

Al via da ieri le prenotazioni per le persone con 80 anni e oltre, che si aggiungono così agli ultra 85enni per i quali le agende si erano aperte lo scorso 15 febbraio. In totale sono 61.539 le prenotazioni già effettuate.

I vaccinati

55.351 le prime vaccinazioni e 31.475 le seconde, effettuate dal Vaccine Day a ieri, 1 marzo. In totale 86.826.