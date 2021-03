A seguito delle elezioni per il rinnovo parziale del Consiglio Notarile di Reggio Emilia, sono stati riconfermati in carica i notai Gian Marco Bertacchini, Giuseppe Caprino e Antonio Caranci, con quest’ultimo nel ruolo di Segretario.

Restanti membri del Consiglio sono la Presidente Maura Manghi, il Tesoriere Giulia d’Avolio e i Consigieri Giuseppe Apreda, Cecilia Casasole, Teresa Di Girolamo e Gianluigi Martini.

Commenta la Presidente Maura Manghi: “Il perdurare dell’epidemia, con le conseguenti difficoltà economiche per molte componenti dell’economia del territorio, impone di adottare, il prima possibile, tutte le misure necessarie a stimolare la ripresa. Per far questo, i notai reggiani si mettono a disposizione di imprese, cittadini e istituzioni, e la riconferma della quadra del Consiglio Notarile al completo conferma la fiducia che i notai del Distretto nutrono nei nostri confronti, insieme a una delega di grande responsabilità, per le scelte e gli impegni così delicati e gravosi cui tutti noi saremo chiamati nei prossimi mesi”.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.consiglionotarilereggioemilia.it e la pagina Facebook Notai dell’Emilia-Romagna.

(immagine 2019)