Domenica scorsa, 21 febbraio 2021, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio Direttivo del Comitato sassolese di Croce Rossa Italiana. Una sola lista presentata, quella di Venturelli Presidente, sottoscritta dai votanti soci del comitato a sostegno della stessa. Carlo Alberto Venturelli, uno dei primissimi volontari che fin dagli inizi degli anni ’90 ha contribuito all’istituzione di CRI Sassuolo, è stato rieletto quale Presidente del Comitato del Distretto Ceramico. Cambia invece la composizione del Consiglio Direttivo, con l’elezione delle candiate Roberta Camurati, Paola Comastri e Martina Vertuccio. Come Consigliere Giovani si riconferma Annachiara Venturelli, figlia di Carlo Alberto, già in carica nel precedente mandato.

Il consiglio direttivo eletto durerà quattro anni ed ha competenze politico gestionali nella vita del comitato di Croce Rossa. “Mi metto in gioco per una nuova sfida – afferma Carlo Alberto Venturelli – perché sono convinto che possiamo continuare a crescere insieme, facendo sempre di più e meglio, per garantire al nostro territorio una Croce Rossa in aiuto a tutti, seguendo i vincoli morali dei 7 Principi Fondamentali di CRI. Sono molto soddisfatto delle attività svolte in questi quattro anni, ho avuto modo di lavorare fianco a fianco e al servizio degli oltre 250 Volontari e CRI Sassuolo è certamente cresciuta molto. Ringrazio vivamente il Consiglio Direttivo uscente (Cinzia Benincasa, Giuseppe Arduini e Mina Albertini), per il grande lavoro svolto, sono certo che il nuovo Consiglio potrà dare un nuovo impulso all’attività. Abbiamo appena ricevuto la proclamazione ufficiale, insedierò a breve il primo consiglio direttivo per la formula di giuramento e la nomina del Vice Presidente”.

CRI Sassuolo, con i suoi Volontari, augura a Carlo Alberto ed ai neo-Consiglieri un buon lavoro.

Il Programma Strategico del nuovo Consiglio Direttivo è scaricabile dal sito di Cri Sassuolo http://www.crisassuolo.it/varie/elezioni-2021/