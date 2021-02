Nuovamente un una tantum per sanare il 2020: dopo 9 anni dalla nascita di Seta ancora non si è raggiunto l’accordo di secondo livello per gli assunti dal 2012, l’azienda continua a trattare con i 5 firmatari di contratto, facendo finta di non vedere che OR.S.A. Autoferro T.P.L. che rappresenta una fetta importante di lavoratori e i sindacati fanno finta di non vedere la richiesta fatta dalla maggioranza di indire le votazioni per le RSU – dicono dall’organizzazione sindacale autonoma – la nostra idea di integrazione, consiste nel riconoscere tutte le diarie esistenti bacino su bacino a tutto il personale.