Da mercoledì 3 marzo 2021 gli uffici dei servizi sociali di Cavriago lasceranno la Casa Protetta per trasferirsi in zona Pianella, in via Brodolini 6.

Per accedere ai servizi bisogna prendere appuntamento telefonando al numero 0522 243751 o scrivendo a sociale.cavriago@unionevaldenza.it

Nella sede di via Brodolini saranno presenti gli operatori dell Servizio Sociale Territoriale di Cavriago (Sportello sociale, Area Anziani, Area Povertà e inclusione sociale, Area Minori), oltre agli operatori del Servizio Sociale Persone con Disabilità dell’Unione Val d’Enza.

Il servizio di mediazione culturale continuerà invece a ricevere il pubblico nella sede di piazza Zanti, di fianco agli uffici della Polizia Municipale.

“La scelta di trasferimento degli uffici in nuovi locali è dettata dalla cogente necessità di ridurre il più possibile gli accessi nella Casa Protetta Comunale” afferma la Sindaca di Cavriago Francesca Bedogni.

“Fu lungimirante e arricchente la scelta del Comune di fare sì che una residenza per anziani fosse frequentata da persone del paese, come luogo di informazione, confronto e condivisione. Oggi l’emergenza sanitaria ci obbliga a proteggere i nostri anziani, rimandando a tempi più sereni quell’apertura al paese che tanto manca a tutti noi. Allo stesso tempo i servizi territoriali devono potere ricevere il pubblico, nel rispetto dei protocolli sanitari, con quella frequenza calibrata sulle diverse necessità.”