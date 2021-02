Un bando pubblico per gli eventi e le manifestazioni culturali estive. Con il Bando Eventi 2021, pubblicato nei giorni scorsi, il Comune di Maranello chiama a raccolta associazioni, enti e privati del territorio – inclusi i commercianti – per raccogliere proposte di iniziative pubbliche da organizzare tra giugno e settembre, compatibilmente con l’andamento dell’emergenza sanitaria e le condizioni di sicurezza legate alla pandemia.

A sostegno dell’organizzazione degli eventi come spettacoli, mostre, conferenze ed incontri, da organizzare prevalentemente all’aperto, è previsto un contributo economico o l’utilizzo gratuito o agevolato di spazi e attrezzature comunali, così come il supporto nella promozione attraverso i canali di comunicazione istituzionali. Il termine per presentare le proposte è il 15 marzo.

“Il bando è uno strumento per dare gambe alle idee e alle proposte culturali e artistiche delle persone che vivono il nostro territorio e vogliono contribuire a rendere viva la nostra città”, afferma Mariaelena Mililli, assessore a cultura ed eventi. “Le iniziative selezionate verranno realizzate come lo scorso anno su tutto il territorio dal centro città alle frazioni coinvolgendo varie fasce d’età”.

Il bando è aperto anche ad esercizi e attività produttive che vogliano proporre iniziative per animare la città. Una apposita commissione stilerà una graduatoria sulla base di diversi criteri, come la promozione e la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica (ad esempio iniziative a carattere enogastronomico per qualificare il comparto alimentare e la ristorazione locale), la qualità artistica e professionale, tematiche di interesse per la città, la valorizzazione delle tradizioni e dell’identità territoriale. Info per partecipare sul sito del Comune di Maranello.