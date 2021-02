La Provincia di Reggio Emilia informa che da oggi sulla Sp 9 delle Forbici, nei pressi del rio Rumale a Civago di Villa Minozzo, si viaggia a senso unico alternato regolato da semaforo e con limite di velocità a 30 km/h. I provvedimenti rimaranno in vigore fino al termine dei lavori di messa in sicurezza della scarpata di monte, dove ad inizio settimana – dopo le precipitazioni delle scorse settimane – si era verificato un distacco di massi dalla parete che sembrava essersi esaurito, ma che è poi ripreso nella scorsa serata.

Possibili sensi unici alternati, regolati da movieri, e limite dei 30 km/h fino a tutto il mese di marzo anche sulla Sp 4 a Rolo, nel tratto denominato via Campogrande, per consentire lo svolgimento in sicurezza di lavori di rinforzo delle pile del cavalcavia dell’autostrada A22.

