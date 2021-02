Al mattino cielo irregolarmente nuvoloso per il transito di nubi medio-alte ma con assenza di precipitazioni. Sul ferrarese e localmente sul settore costiero presenza di banchi di nebbia o foschie dense in rapido sollevamento. Nel corso del pomeriggio locali addensamenti cumuliformi lungo i rilievi appenninici in rapido dissolvimento sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime comprese tra 3 e 6 °C nei centri urbani; valori inferiori in zone di aperta campagna della pianura centro-occidentale. Massime in flessione comprese tra i 13 °C della costa e i 16 °C dell’interno. Venti inizialmente deboli di direzione variabile, tendenti a divenire deboli-moderati prevalentemente da est con locali rinforzi sul mare al largo e lungo i rilievi appenninici di crinale. Mare inizialmente poco mosso tendente a divenire molto mosso.

(Arpae)