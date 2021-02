Saranno investite in gran parte sulla manutenzione della viabilità provinciale del territorio del comune di Maranello, le risorse destinate per legge alla Provincia, pari a quasi 190 mila euro, derivanti dalle sanzioni per eccesso di velocità emesse, dal 2012 al 2018, dalla Polizia locale lungo le strade provinciali del comune.

Lo prevede la convenzione tra Provincia e Comune, approvata di recente all’unanimità dal Consiglio provinciale, sull’utilizzo di queste sanzioni che, in base al Codice della strada, devono essere suddivise in parti uguali tra Provincia e Comune.

In base alla convenzione, la Provincia si impegna a investire il 90 per cento di queste risorse per migliorare la viabilità di competenza del territorio, mentre il dieci per cento servirà a potenziare l’attività della Polizia provinciale.

Le strade gestite dalla Provincia nel territorio di Maranello sono la provinciale 3 Giardini, la provinciale 467 Pedemontana e la provinciale 41 Vandelli.

La Provincia ha sottoscritto analoghe convenzioni sulle risorse provenienti da sanzioni con l’Unione del Sorbara, l’Unione Area nord, i Comuni di Finale Emilia, Fiorano e Formigine.

Queste convenzioni chiudono una fase di incertezza legislativa sulle ripartizioni di queste risorse: a partire dalle sanzioni emesse dal 2019 i versamenti alla Provincia saranno automatici con l’impegno di investire tali risorse sulla viabilità del territorio.