“I segreti delle Signore di Avalon” è un libro scritto e illustrato dall’artista Silvia Dotti, che sarà pubblicato in maggio 2021 nella prestigiosa Collana Le Tomoleggende, Tomolo Edizioni.

In formato 210×297 mm, copertina rigida, rilegatura filo refe, circa 48 pagine, il libro raccoglie otto leggende legate alla mitica terra di Avalon e alle sue protagoniste, dalla celebre Fata Morgana alla regina Ginevra, da Viviana la dama del lago a Melusina: storie da scoprire perché poco conosciute oppure da rileggere ed apprezzare in questa nuova veste.

Prezzo di vendita: € 28,00.

IN PREVENDITA DAL 12 FEBBRAIO AL 12 MAGGIO 2021 AL PREZZO SCONTATO DI € 25,00, con spedizione gratuita e in regalo il segnalibro e la stampa di un’illustrazione realizzata da Silvia Dotti.

Si tratta del primo libro della Collana rivolta a chi ama le leggende e le apprezza illustrate, adatto anche ai collezionisti, splendido regalo per chi ama unire forma e contenuto.

Per acquisti in prevendita: edizionitomolo@gmail.com

Per informazioni: https://youtu.be/kMMtHXtq11s

Collegato all’uscita del libro, Tomolo EdiGio’ Edizioni ha ideato un Concorso letterario chiamato “Le Tomoleggende”, riservato agli albi illustrati a tema leggende e fiabe tradizionali, sia italiane che straniere.

Invio delle opere: dal 30 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2021

Presidente di Giuria: Silvia Dotti, illustratrice e direttrice della Collana “Le Tomoleggende”

Membri di Giuria: Elena Rossetti, Responsabile grafica di Tomolo EdiGio’ Edizioni; Viviana Sgorbini, Responsabile Tomolo EdiGio’ Edizioni

Si può partecipare con un albo illustrato INEDITO e mai veicolato sul web, in prosa o in versi, coerente con il tema del concorso (pena la sua esclusione immediata dallo stesso) contenente almeno 15 tavole; invio in pdf (testo e immagini già inserite) alla mail edizionitomolo@gmail.com, preferibilmente con wetransfer, insieme alla Scheda di partecipazione debitamente compilata e alla copia del bonifico.

Si suggerisce di visionare il video di presentazione al seguente link: https://youtu.be/6xCillzNUhw

Bando completo e scheda di partecipazione sul sito della Casa editrice: www.tomoloedizioni.it e su https://www.concorsiletterari.net/bandi/le-tomoleggende/