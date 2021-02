Consueto con il bollettino settimanale con le principali attività organizzative e sanitarie dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena in riferimento alla gestione dell’emergenza COVID-19.

Sono attualmente attivi per COVID 178 posti letto di degenza ordinaria e 60 posti letto tra intensiva e semintensiva. La distribuzione dei settori di degenza fra i due stabilimenti è di 124 posti letto di degenza ordinaria e di 42 posti letto di semintensiva/intensiva presso il Policlinico e, rispettivamente, 54 posti letto di degenza ordinaria e 18 di semintensiva/intensiva a Baggiovara.

Ad oggi, il numero dei ricoveri Covid è di 213. Di questi, 161 ordinari in degenza ordinaria (107 al Policlinico e 54 all’Ospedale Civile), 52 tra intensiva e semintensiva (38 al Policlinico e 14 all’Ospedale Civile di Baggiovara).

Il punto con la prof.ssa Cristina Mussini, Direttore Malattie Infettive

Il nuovo aumento dei casi è atteso, perché ormai abbiamo imparato che qualche settimana dopo una parziale riapertura, abbiamo un aumento dei casi, in quanto è una malattia che si trasmette per via aerea. In questo caso abbiamo un peggioramento perché sembra che le nuove varianti, in particolare quella inglese, siano più contagiose. La nostra arma migliore per contrastare la mutazione del virus è la vaccinazione. Più il virus circola più per sua natura è portato a mutare quindi, la vaccinazione è l’unica che ci consente di arrestare questo processo.