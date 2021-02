I Carabinieri della Stazione di Modena Viale Tassoni, nella tarda serata del 24 febbraio scorso, nell’ambito di specifico servizio antidroga, hanno fermato e controllato all’interno del parco Novi Sad un cittadino 33enne di origine ghanese. La successiva perquisizione personale ha consentito di accertare che l’uomo nascondeva circa 13 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, già suddivisa in dosi e pronta per la vendita ad eventuali assuntori, e un bilancino di precisione. Quanto rinvenuto è stato sequestrato e l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013