Una petizione per pedonalizzare, una volta conclusi i lavori di restyling, piazza Martiri Partigiani. L’ha lanciata nei giorni scorsi, attraverso la piattaforma change.org, la lista civica Sassuolo Futura. ‘Vogliamo una piazza pedonale, con attività, verde e aree per la collettività. Se sei d’accordo con noi, firma la petizione e aiutaci a farla conoscere. Se siamo in tanti, ci devono ascoltare! Facciamoci sentire’, si legge sulla pagina facebook della lista. Le adesioni, fin qua, sono poco più di 300.



